Freunde geben sich das Mikro in die Hand

Mannheim.Cro, Casper, Kraftklub. Marteria – diese Musikergeneration hat zuletzt fast im Gleichschritt extrem steile Karrieren hingelegt. Und dabei das Kunststück geschafft, neben und auf der Bühne Freunde zu werden. Die Chemnitzer Rockrapper Kraftklub um Frontmann Felix Brummer und der Rostocker Hip-Hop-Oberstilist Marteria haben in der Region alle Clubs und Festivals gerockt. Nun spielen sie fast gleichzeitig ihre zweite Tournee durch die großen Hallen der Republik – und geben sich dabei in der Mannheimer Maimarkthalle binnen von vier Tagen quasi das Mikrofon in die Hand.

Parallel zum Maffay-Auftritt

Für das Konzert von Brummer und Co. am Samstag, 10. März, 20 Uhr, gibt es nur noch Restkarten an der Abendkasse (37 Euro). Sie öffnet zur Einlasszeit ab 18 Uhr. Frühes Erscheinen lohnt sich nicht nur deshalb: Das Vorprogramm bestreitet der grandiose Züricher Songschreiber Faber – und am selben Abend spielt Peter Maffay in der ausverkauften SAP Arena, was zu Staus führen könnte. Daher rät Veranstalter BB Promotion zur Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Sie fahren in erhöhter Frequenz.

Marteria hat für Dienstag, 13. März, 20 Uhr, seine bisher längste Show angekündigt. Für Abwechslung sorgt bei den über zwei Stunden sein zweites Ich: der Marsianer Marsimoto. jpk