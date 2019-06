Mannheim.„Frisch eingetroffen“ heißt seit mehr als zehn Jahren die Plattform bei Zeitraumexit für aktuelle, experimentierfreudige und forschende internationale Positionen der darstellenden Kunst. Nach zwei Jahren Pause dockt sich „Frisch eingetroffen“ in diesem Jahr an das große Kooperationsprojekt „Gewächse der Seele“ an und rückt Kollaboration und Komplizenschaft ins Zentrum. Das Programm umfasst Performances und Vorträge von Künstlern und Künstlerinnen mit und ohne Behinderung sowie Workshops und Konzerte.

Los geht es am Donnerstag, 6. Juni, Freitag, 7. Juni, und Samstag, 8. Juni, jeweils um 18 Uhr. Weitere Infos zum Programm bei zeitraumexit.de (Adresse Hafenstr. 68). sba

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.06.2019