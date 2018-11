Frisch, unverbraucht und experimentell

Heidelberg.Der November steht im Heidelberger Karlstorbahnhof (KTB) im Zeichen von „Prêt à écouter“: Es ist das neunte Mal, dass das Festival „den heißen Scheiß von morgen“ (Eigenwerbung) zum Vorhören auf die Bühne bringt. Bis 30. November stehen zwölf Auftritte an.

Los geht es Freitag, 16. November, 21 Uhr, mit dem Konzert von Jungstötter: Ex-Sizarr-Frontmann Fabian Altstötter mit seinem Soloprojekt. Der Sänger aus Landau zeigt sich von seiner melancholisch-düsteren Seite (Abendkasse/AK: 16 Euro). Ab 23 Uhr legen dann Timnah Sommerfeldt, Candy Pollard und Ben UFO im Klub des KTB auf (AK: 8 Euro).

Literarische Einlage

Am Samstag, 17. November, 21 Uhr, sind Klan zu hören. Das Brüder-Duo macht deutschen Pop mit starken Melodien, aktuellen Themen und viel Dynamik (21 Euro). Hannah Epperson tritt am Montag, 19. November, 21 Uhr auf – mit Geige, Loop-Pedal und Stimme als One-Woman-Band (18 Euro). Julia von Lucadou und Leander Steinkopf gestalten am Dienstag, 20. November, 20 Uhr, den literarischen Teil des Festivals mit ihren beiden Debütromanen (Eintritt frei). Am Mittwoch (21., 21 Uhr) gibt es von Skinny Pelembe Instrumentalkunst an Gitarre und Keyboard mit stilsicherem Sampling, sperrigen Beats und feinem Sprechgesang (16 Euro). Stilistisch reicht der Abend von Hip-Hop über Trip-Hop bis hin zu sakralem Pop und psychedelischem Afro-Rock.

Konzert für Kinder

Mit improvisierter, unkonventioneller Disco-Musik tritt am Freitag, 23. November, 23 Uhr, Erobique im Karlstorbahnhof auf (22 Euro). Bummelkasten nennt sich eine Berliner Ein-Mann-Band, die A-cappella-Beatbox-Stücke speziell für Kinder liefert (Samstag, 24., 15 Uhr, (13 Euro: Kinder, 16 Euro: Erwachsene).

An Erwachsene richtet sich der Auftritt der US-Folk-Rock-Truppe River Whyless am Montag (26., 21 Uhr), die ihr neues Album „Kindness, a Rebel“ mitbringt (14 Euro), bevor am Mittwoch, 28., 21 Uhr, L.A. Salami zu hören ist. Er wird gerne als moderner Bob Dylan bezeichnet, wenn er zu seinen intelligenten Texten nach Gitarre und Mundharmonika greift (18 Euro).

Die Band We Were Promised Jetpacks bietet am Donnerstag (29., 21 Uhr) Rockmusik aus Schottland (24 Euro). Und zum Abschluss des Festivals ist Daniel Blumberg am Freitag, 30., 21 Uhr, im Karlstorbahnhof zu hören: Der Singer/Songwriter aus London lässt sich schwerlich in musikalische Kategorien fassen. Seine Klänge sind experimentell, frei und improvisiert (17 Euro). sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.11.2018