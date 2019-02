Frische Songs mit viel Schlagkraft

Heidelberg.Zwei Jahre hat sich Umse für sein neues Album Zeit gelassen, nun ist das Ruhrpott-Kind wieder da und macht seinem Image als Malocher-MC alle Ehre. Seine Tour zu „Durch die Wolkendecke“ bringt ihn am Freitag, 22, Februar, 19 Uhr, in die Halle 02 nach Heidelberg. Mit seiner Gang will er die neuen Nummern und alte Hits präsentieren, wobei seine Fans die neue Scheibe bereits für ihre Tiefe und ihren Punch feiern. Der Rapper begann schon als Jugendlicher zu schreiben – fasziniert von der damaligen Deutsch-Rap-Welle, die das Land erfasst hatte. Inzwischen ist er selbst längst Teil der Szene und auch kommerziell erfolgreich. sdo

Info: Umse in der Halle 02 Heidelberg; Karten für 21 Euro plus Gebühren unter halle02.de

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.02.2019