Frischer Elektro im Zimmer

Mannheim.Die DJs des frisch gegründeten Tech-House-Label Noisy Neighbours füllen am Freitag, 29. Juni, das Zimmer in Mannheim mit elektronischen Beats. Für das Mannheimer Label werden die markeneigenen Musiker Martin Occo, Dissolut und Seaside spielen.

Elektro aus Buenos Aires

Jay de Lys aus Buenos Aires ist Gast und Hauptact des Abends. Der DJ ist im Rahmen seiner Tour für zwei Monate in Europa. Mannheim wird die einzige deutsche Stadt sein, der er einen Besuch abstattet. Seine Tech-House Produktionen werden weltweit gespielt.

Resident Martin Occo ist Mannheimer. Seit kurzem sind seine eigenen Produktionen auch außerhalb der Quadratestadt zu hören – beispielsweise in Clubs auf Ibiza. Auch er legt Tech-House auf. Dissolut ist ein neues Duo aus Mannheim, die es trotz ihres kurzen Bestehens geschafft haben, einen Track bei dem Londoner Label Abode Records zu landen. Neben Tech-House legen sie auch House auf. Die beiden Jungs vom DJ Duo Seaside aus Speyer machen nicht nur Tech-House, sondern auch Deep-House. Sie sind insbesondere für ihre Auftritte am Hafen 49, im Zimmer in Mannheim und im Loft in Ludwigshafen bekannt. Bei der Partyreihe des Labels legen alle drei Monate die Residents im Zimmer auf. Auch im Loft gibt es Veranstaltungen. Im September ist eine Open-Air Party im Schloss geplant.