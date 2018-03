Anzeige

Mannheim.Am Ostermontag weht mit einem neuen Führungsformat ein „Frischer Wind im alten Schloss“. 1803 begann die badische Zeit der Residenz. Drei Jahre später zog dann der bekannte fürstliche Glanz ein: Erbprinz Karl und seine Frau Stephanie, eine Adoptivtochter Napoleons, richteten das Schloss im Stil des kaiserlichen Empire ein. 1818 erhielt das Land unter dem jungen Großherzog die fortschrittlichste Verfassung Deutschlands. Es waren prägende Jahrzehnte, die die Besucher bei diesem neuen Rundgang im Schloss und seiner Umgebung erleben können. Um 14.30 Uhr geht es los.

Die Ära der Kurfürsten Carl Philipp und Carl Theodor ist am Karfreitag, 14.30 Uhr, bei der Führung „Die goldene Zeit der Wittelsbacher“ zu bestaunen. Der Kurfürst Carl Philipp gründete im Jahr 1720 in Mannheim seine Residenz. Er ließ hier eines der größten Barockschlösser Europas errichten, gründete das Jesuitenkolleg, zog den Hofadel aus Heidelberg nach Mannheim und legte den Grundstock für die kulturelle Blüte der Kurpfalz. Ein Hinweis der Veranstalter: Bei diesem Termin ist die Besichtigung der Gruft in der Schlosskirche ausnahmsweise nicht möglich. Auch die bekannten Führungen „Das Leben bei Hofe“ und „Man ist, was man isst“ sind an diesem Wochenende – jeweils Samstag, 14.30 Uhr – wieder zu erleben. Info: Tickets und Anmeldung unter der Telefonnummer 06221/65 88 80. jor