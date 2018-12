Mannheim.Bei der neuen Führung „Frischer Wind im alten Schloss. Großherzogin Stephanie von Baden in Mannheim“ geht es um die badische Zeit des Schlosses. Die Führung beginnt am Sonntag, 16. Dezember um 14.30 Uhr.

Das Schloss Mannheim war von 1806 bis 1811 Wohnsitz des Erbgroßherzogspaars Karl von Baden und Stéphanie de Beauharnais, nachdem die Kurpfalz an Baden überging. Im Jahr 1808 starb Großherzog Karl. Von da an lebte die früh verwitwete Stéphanie von Baden, eine Adoptivtochter Napoleons, vor allem in Mannheim und in ihrem Sommerpalais in Baden-Baden. Im Barockschloss richtete sie das ehemalige kurfürstliche Appartement im modernen Empire-Stil ein.

Der Eintritt beträgt zwölf Euro für Erwachsene, sechs Euro für Kinder. Eine Anmeldung ist unter Tel. 06221 / 658-880 erforderlich. Am Samstag, 15. Dezember, geht es ab 14.30 Uhr um die Zeit des Schlosses, in der das kurfürstliche Paar Karl Theodor und Elisabeth Auguste dort wohnte. Ein Mitglied des Hofes begleitet die Besucher im historischen Kostüm in die wieder eingerichteten Prunkräume. Der Eintritt kostet zwölf Euro für Erwachsene, sechs für Kinder. Auch hier ist eine Anmeldung unter Tel. 06221 / 658-880 erforderlich.

Um 17 Uhr beginnt am Samstag, laut Veranstalter, ein besonderer Abend. Die Kerzenleuchter funkeln und glänzen beim Rundgang durch das nächtliche Schloss, wodurch die Eleganz früherer Hofbälle für die Besucher vorstellbar werden soll. Die Kosten liegen bei 16 Euro für Erwachsene und acht für Ermäßigte (inkl. einem Glas Sekt). Um eine Anmeldung unter Tel. 06221 / 658-88 0 wird gebeten. pam

