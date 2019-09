Fritz Kalkbrenner legt auf

Mannheim.Ob „Facing the Sun“, „Sky and Sand“ oder „Back Home“: Fritz Kalkbrenner sollte nicht nur den Techno-Fans ein Begriff sein. In wie vielen warmen und unvergesslichen Sommernächten wurde zu seinen Hymnen getanzt? Fakt ist: Der Sound von Fritz Kalkbrenner hat Maßstäbe für alles danach gesetzt. Am Sonntag, 15. September, nimmt er jetzt Kurs auf den Hafen 49. Ab 15 Uhr wird dann ab- und aufgelegt. Im Beiboot befinden sich außerdem GHEIST & SASCH BBC.

Produzent und Sänger

Fritz Kalkbrenner ist ein deutscher Musikproduzent und Sänger. Er ist der jüngere Bruder von Paul Kalkbrenner, der ebenfalls Techno-Produzent ist und mit dem er zusammen den Superhit „Sky and Sand“ produzierte. Der war so erfolgreich, dass er mehrfach in die deutschen Single-Charts eingestiegen ist. Große Hallen füllen sie ohnehin beide. Fritz Kalkbrenner aber baut nicht nur Techno-Tracks, er singt auch, und das mit einer eher dem Soul verwandten Stimme. Alle zwei Jahre veröffentlicht er ein neues Album.

„Drown“ heißt sein neustes Album, was im Februar 2018 erschien und rein instrumental ist. Nach den ausverkauften Partys 2016, 2017 und 2018 freut sich der „Kapitän“ nun, am kommenden Sonntag erneut in Mannheim auflegen zu können – gemeinsam mit den Berlinern von „GHEIST“ und SASCH BBC heißt es am Hafen 49 jetzt „Leinen los!“ cari

