Ludwigshafen.Eine so farbenfrohe wie fröhliche Tradition wird am Fasnachtdienstag in Ludwigshafens nördlichen Stadtteilen gepflegt, wenn dort am 5. März der 61. Oppau-Edigheimer Fasnachtsumzug stattfindet. Um 13.11 Uhr starten die närrischen Teilnehmer in der Edigheimer Uhlandstraße, anschließend marschieren sie durch die Oppauer und Edigheimer Straße. Der bunte Lindwurm passiert das Oppauer Rathaus, zieht dann bis zur Kreuzung Friesenheimer Straße/Friedrichstraße und weiter durch die Große Gasse bis zum Oppauer Bürgerhaus, wo sich der Zug schließlich auch auflösen wird.

Der letzte verbliebene Stadtteil-Fasnachtsumzug in Ludwigshafen wird von der Arbeitsgemeinschaft der Oppauer Vereine (ARGE) ausgerichtet. Und wer schon einmal mit von der Partie war, weiß, dass sich die Oppauer und Edigheimer Fasnachter bestens darauf verstehen, für karnevalistische Feststimmung zu sorgen. Erfahrungsgemäß säumen bei dem Umzug nach Veranstalter-Informationen regelmäßig etwa 25 000 bis 30 000 Zuschauer die Straßen der beiden Stadtteile.

Am Oppauer Rathaus steht zudem eine Jury bereit, um die Darbietungen der Teilnehmer zu bewerten. Auf die ersten fünf Gewinner (nur private Teilnehmer) warten Getränke als Prämien, die bei der Siegerehrung im Oppauer Bürgerhaus ausgegeben werden. Wer sich anmelden will, hat dazu noch bis zum Montag, 4. März Gelegenheit – das gilt aber nur für Fußgruppen (ohne Begleitfahrzeug oder mit nicht nicht abnahmepflichtigem Fahrzeug). Die Anmeldung ist nur auf der Internetseite der ARGE unter arge-oppau.de möglich, dort finden sich auch alle weiteren Informationen. Die Teilnahme am Umzug ist kostenlos und jeder erhält eine Teilnahmeurkunde. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.02.2019