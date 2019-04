Früher und heute im Kontrast

Mannheim.Ausgerüstet mit einer Hellebarde, einer Laterne und einem Horn sorgte der „Nachtwächter“ im Mittelalter für Ruhe und Ordnung. Zum Andenken an diesen Beruf veranstaltet die Stadt Mannheim regelmäßig eine kostümierte Stadtführung bei Dunkelheit.

Von spannenden Erzählungen von Carl Theodor und der „guten alten Zeit“ der Kurpfalz begleitet, führt der Spaziergang an historischen Plätzen und beleuchteten Sehenswürdigkeiten vorbei. Der nächste Termin ist am Freitag, 5. April. Die Führung beginnt um 20 Uhr am Ehrenhof, Eingang Schlosskirche. Erwachsene zahlen zehn Euro, Kinder acht.

Auch vom Ehrenhof startet am Samstag, 6. April um 14.30 Uhr die Führung „Modernes und historisches Mannheim“. Aus unterschiedlichen Blickwinkeln der Epochen bietet der Gastführer bis Oktober jeden Samstag einen Blick auf die Stadt früher und heute.

Vor dem geschichtlichen Hintergrund zeigt sie sich zwischen neuer und alter Architektur und einem ausladenden Shoppingangebot vielfältig und modern. Ferner erleben die Führungsgäste die Eröffnungsfeier der Planken am Wochenende mit. Die etwa zweistündige Führung kostet für Erwachsene acht Euro (Kinder sieben Euro).

Ganz auf’s Bummeln fokussiert sich „Mannheim für Shoppingherzen“ am Samstag ab 10 Uhr. Hier geht es allerdings um viel mehr als den Einkauf: Bei dieser Führung rücken Impulse, Informationen und Hintergründiges, das sich nicht auf den ersten Blick erschließt, in den Vordergrund.

Rund ums Shoppen

Innovative Concept Stores und der traditionelle Markt sind inhaltlicher Gegenstand des Fußmarschs durch eine der einkaufsstärksten Innenstädte Deutschlands. Für acht Euro pro Person (Kinder sechs Euro) geht es von der Sitzgruppe vor P 7, 14a los. Anschließend laden die neu hergerichteten Planken zum Schlendern ein.

Fernab vom Getümmel kann die Stadt am Sonntag von ihrer grünen Seite kennen gelernt werden. Vom Rheinufer führt der Spaziergang durch die Innenstadt vorbei an Grünanlagen und Gärten bis zum Neckar. Während der zweieinhalb Stunden soll das Augenmerk auch auf begrünte Hausfassaden, Alleen und kleinere bepflanzte Anlagen gelegt werden. Die Führung für neun Euro (Kinder sieben Euro) beginnt um 14 Uhr am großen Fahnenmast an der Rheinpromenade.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.04.2019