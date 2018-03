Frühling für Auge und Gaumen

Anzeige

Neustadt.Nachdem der ursprünglich ins Auge gefasste Termin am dritten Märzwochenende wegen der langen Kälteperiode abgesagt werden musste, steht das Datum für das Gimmeldinger Mandelblütenfest nun fest: Am Samstag und Sonntag, 24. und 25. März, wird das rosa-weiße Spektakel in dem Neustadter Ortsteil gefeiert. 35 Ausschankstellen und mehr als 60 Aussteller von Kunsthandwerk bis Bioprodukten erwarten die Gäste der Veranstaltung, die regelmäßig weit über 10 000 Besucher in das Winzerdorf an der Weinstraße lockt.

Traditionell haben einige Ausschankstellen bereits am Freitag geöffnet. Offiziell eröffnet wird das Fest dann am Samstag um 14 Uhr an Treppe der Ortsverwaltung auf dem Kirchplatz. Im Anschluss pflanzen die Gimmeldinger Mandelblütenhoheiten den „Königinnenbaum“.

Die Veranstalter raten, Busse und Bahnen zur Anreise zu nutzen – die Linien würden verstärkt werden, so Wolfgang Lederle vom Ordnungsamt. An beiden Tagen verkehren ab dem Hauptbahnhof kostenlose Shuttlebusse, am Sonntag zusätzlich ab dem Weinstraßenzentrum. Abfahrt ist etwa alle 20 Minuten. Für Verkehrsteilnehmer, die keinen Durchfahrtsschein besitzen, ist der Ort während des Festes gesperrt. Im Nord- und Südwesten des Dorfes gibt es zwei Parkflächen.