Frühling in den Stadtparks

Mannheim.Bunte Schmetterlinge hat jeder schon einmal gesehen. Doch da sich der Winter dem Ende zuneigt, gilt es, die Flattertiere einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Die Entdeckertour „Die Wunderwelt der Schmetterlinge“ am Sonntag, 8. März, 15 Uhr im Mannheimer Luisenpark liefere laut Stadtpark Mannheim unter anderem Antworten auf die Frage: „Wozu hat der Schmetterling Schuppen?“ Die Tour kostet für Erwachsene drei, für Kinder zwei Euro (zzgl. Parkeintritt). Im Herzogenriedpark steht am Donnerstag, 5. März, um 13 Uhr, die Um- und Neugestaltung des Bauerngartens an. Eine Anmeldung für alle Hobbygärtner ist nicht erforderlich. Ebenfalls am Donnerstag lädt Tierpfleger Niko im Herzogenriedpark, um 14.30 Uhr, zum wöchentlichen Spaziergang mit Esel und Pony – Streicheln sei dabei natürlich erlaubt, so der Stadtpark Mannheim. Bei schlechtem Wetter entfällt das Angebot. soge

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.03.2020