Frühlingserwachenmit Rummelplatz

Anzeige

Hockenheim.Der Marketing-Verein veranstaltet am Wochenende das Frühlingsfest mit buntem Treiben auf dem Marktplatz und einem verkaufsoffenen Sonntag. Von Samstag, 21. April, bis einschließlich Dienstag, 24. April, wird der Marktplatz zum Anziehungspunkt insbesondere für die jüngere Generation mit Fahrgeschäften, Spieleangeboten und Verkaufsständen.

Am verkaufsoffenen Sonntag, 22. April, wird die Innenstadt unter dem Motto „Frühlinserwachen“ zur Erlebnismeile. Geschäfte haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet und sorgen mit verschiedenen Aktionen und Programmpunkten für Einkaufsflair. In Hockenheim ist also Rummel und Bummel angesagt. hs

Info: Rummelplatz: Samstag und Sonntag, 13 bis 22 Uhr, sowie Montag und Dienstag, 14 bis 22 Uhr.