Frühlingshaftes Shopping-Vergnügen

Rhein-Neckar.Zum Flanieren durch die frühlingshaft geschmückte Innenstadt lädt das Aktionswochenende „Worms blüht auf“ am Samstag und Sonntag, 7. und 8. April, ein. Dazu gehört ein verkaufsoffener Sonntag am 8. April, an dem die Einzelhändler mit der neuesten Frühjahrsmode und über einem Dutzend Rabattaktionen werben. Außerdem hüllen Floristen, Gartenbaubetriebe und Dekorateure die zentralen Straßen und Plätze der Domstadt in ein Blumenmeer. Daneben lockt eine Autoausstellung auf dem Marktplatz, und die jungen Gäste können können sich auf das Spielmobil auf dem Lutherplatz oder ein Theaterstück auf dem Obermarkt freuen. Für das leibliche Wohl der Besucher ist gleichfalls gesorgt. Am Samstag findet das Aktionswochenende zu den regulären Ladenöffnungszeiten statt, am Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

Auch die Geschäfte und Einkaufscenter in der Ludwigshafener Innenstadt bieten am 8. April, 13 bis 18 Uhr, die Möglichkeit zu einem sonntäglichen Shopping-Bummel. „Der Facheinzelhandel ist ein Magnet für den verkaufsoffenen Sonntag“, so Michael Cordier, Geschäftsführer der Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft Lukom und des Marketing-Vereins der Stadt. „Der Kunde legt immer noch viel Wert auf sachkundige Beratung und qualitativ hochwertige Produkte. Beim Verkaufsoffenen Sonntag ist das Schöne, dass sich die Kunden für den Einkaufsbummel richtig Zeit lassen können.“ Von Freitag bis Dienstag, 6. bis 10. April, wird auf dem Berliner Platz in Ludwigshafen zudem das Volksfest „Frühlingszauber“ gefeiert, das einen Bogen von traditionellen Jahrmarkt-attraktionen zu modernen Fahrgeschäften spannt. Spielstände, Imbiss-Angebote und Verkaufsstände runden die Veranstaltung ab. Der „Frühlingszauber“ ist täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet.

Ebenso sind in Neustadt an der Weinstraße am 8. April viele Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet und warten mit Sonder- und Rabattaktionen für die Besucher auf. Auch einige Betriebe im Gewerbegebiet „Weinstraßenzentrum“ und Umgebung beteiligen sich an dem verkaufsoffenen Sonntag. Ein Shuttle-Bus-Service verkehrt von 10.30 Uhr bis 19 Uhr im Zehn-Minuten-Takt zwischen Innenstadt, Weinstraßenzentrum und Louis-Escande-Straße. Bereits ab 11 Uhr findet der Frühlingsmarkt in der Innenstadt mitsamt dem Brunnenfest auf dem Marktplatz am Königsbrunnen statt.