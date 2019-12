„Frühlingssonate“ im Winter

Mannheim.Im Advent bringt die „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ Hoffnung für all jene Menschen, die sich nicht an Lichterglanz und Glühweinduft erfreuen können. Und für etwas Positives im Winter sorgt auch die Musikhochschule: Sie stimmt die „Frühlingssonate“ an – beim großen Benefizkonzert am Sonntag, 15. Dezember um 11 Uhr im Rittersaal des Mannheimer Schlosses zugunsten der „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“, die mit dem Erlös in Not geratene Bürger unterstützt.

Solch ein Konzert, derart hochkarätig besetzt – das gibt es nur einmal im Jahr. Schon seit über 30 Jahren geben Professoren, Dozenten oder auch namhafte Gäste der Mannheimer Musikhochschule die sehr beliebten Benefizkonzerte für „Wir wollen helfen“ stets am dritten Advent im Schloss.

Der ehemalige Rektor Gerald Kegelmann hat das 1987 initiiert. Rudolf Meister wurde 1997 sein Nachfolger und engagiert sich seitdem gerne als Pianist ebenso wie als Programmgestalter.

Stets wirken bei der Matinee zahlreiche Professoren und Dozenten, alle auch renommierte Solisten, ohne Gage mit. Das erlesene kammermusikalische Programm ist in diesem Jahr ganz Ludwig van Beethoven gewidmet – schließlich feiert 2020 Deutschland mit der ganzen Welt den 250. Geburtstag des berühmten Komponisten.

Feurig bis heiter

Den Vormittag werden die berühmte Violinistin mit Auftritten bis in die Carnegie Hall Viviane Hagner und Rudolf Meister am Klavier mit der Sonate Nr. 5 in F-Dur op. 24, bekannt als „Frühlingssonate“, eröffnen.

Sie „zählt unter die besten, die Beethoven geschrieben hat, und das heißt ja wirklich unter die besten, die gerade jetzt überhaupt geschrieben werden“, so lautete bereits nach der Veröffentlichung im Jahre 1802 die lobpreisende Rezension der Allgemeinen Musikalischen Zeitung. „Auch heute stellt die Sonate für Violine und Klavier mit ihrer Klarheit und ihrem Temperament von feurig bis heiter ganz außergewöhnlich die Vielseitigkeit in dem besonderen Klang der Kammermusik dar“, kündigt Meister das Werk an.

Ebenso anspruchsvoll stellt das Sextett in Es-Dur op. 81b Herausforderungen an die beiden Hornisten und das Streichquartett. Dieses Werk spielen Samuel Seidenberg, Horn, Yue Guan, Horn, Stefan Arzberger, Violine I, Wolfgang Hammar, Violine II, Hideko Kobayashi, Viola, Domenico Milone, Violoncello.

Im Quintett in Es-Dur op. 16 für Klavier und Bläser von 1796 sind dann zum Schluss außer Meister am Flügel noch Emanuel Abbühl (Oboe), Wolfhard Pencz (Klarinette), Samuel Seidenberg (Horn) und Ole K. Dahl (Fagott) zu hören.

Info: Karten für das Konzert am So, 15.12., 11 Uhr, gibt es für 25 Euro im Vorverkauf im „MorgenForum“ bei Thalia in den Planken sowie an der Tageskasse.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.12.2019