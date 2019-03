Führung im Jungbusch

Das Kreativzentrum C-Hub im Jungbusch. © Proßwitz

Mannheim.Den kreativen Herzschlag der Stadt in einem pulsierenden Stadtteil erleben – das wird am Samstag, 30. März, bei einer Führung durch den Jungbusch möglich. Und zwar einem Stadtrundgang unter dem Motto „Szeneviertel Jungbusch“. Der Jungbusch war früher wegen seiner Nachbarschaft zum angrenzenden Handelshafen das Arbeiter- und Sackträgerviertel. Über die Jahre ist die Gegend zum Szene-Treffpunkt Kreativitätshotspot avanciert: Der Prozess von Tradition zur modernen Subkultur und seine Wirkungen sind spürbar. Auch der Mix der Kulturen lässt eine besondere Atmosphäre entstehen. Wer dabei sein möchte, sollte um 17 Uhr an der Teufelsbrücke (verlängerte Jungbuschstraße stehen). Der Stadtteilspaziergang dauert etwas eineinhalb Stunden.

Kinder von sechs bis 14 Jahre zahlen 6 Euro, alle älteren acht Euro. Eine Voranmeldung per Email wird empfohlen: touristinformation@mannheim.de.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.03.2019