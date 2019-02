Führung zu den Wandgemälden

Mannheim.Die Stadtführung „Stadt.Wand.Kunst – Street Art in Mannheim“ führt am Samstag, 9. Februar, wieder durch die gleichnamige Street-Art-Galerie. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Wandgemälde in F6, 1-5. Mannheim hat sich in den letzten Jahren zum kreativen Schmelztiegel mit trendigen Szenevierteln und innovativen Konzepten entwickelt. Eines davon ist die Open Urban Art Gallery „Stadt.Wand.Kunst“. Seit 2013 kommen Street-Art-Künstler nach Mannheim, um mehrstöckige Häuserfassaden in beeindruckende, urbane Kunstwerke zu verwandeln. Diese entstanden und entstehen an verschiedenen Standorten der Stadt. Anmeldung ist erwünscht unter Telefon 0621/ 293 8700. mics

