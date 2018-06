Führungen für Klein und Groß

Anzeige

Mannheim.Am kommenden Wochenende, 30. Juni und 1. Juli, bietet die Schlossverwaltung Mannheim verschiedene Führungen im Schloss an. Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren können am Samstag, 30. Juni, um 14.30 Uhr bei „Das Leben bei Hofe – Eine lebendige Kostümführung“ die Glanzzeiten des Mannheimer Schlosses erleben.

In der Vergangenheit wohnten das kurfürstliche Paar Carl Theodor und Elisabeth Augusta hier. Später Napoleons Adoptivtochter Stéphanie de Beauharnais. Geführt wird der Rundgang durch ein Mitglied des Hofes im historischen Kostüm. Er begleitet in die wieder eingerichteten Prunkräume. Jüngere Besucher ab sechs Jahren können bei der Veranstaltung „Aschenputtel lädt zum Maskenball“ am Sonntag, 1. Juli, um 14.30 Uhr in die Vergangenheit reisen. Dabei verkleiden sich die Besucher, anschließend wird ein Märchenspiel aufgeführt. Wer mag, kann noch einen höflichen Gruß oder barocke Tanzschritte üben.

Prachtvolle Feste

Besuchern, die sich für die Feste des Herrschaftshauses interessieren, empfiehlt sich die Führung „Inmitten größter Gala – Festkultur in Schloss Mannheim“, ebenfalls am Sonntag, 14.30 Uhr.