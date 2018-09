Fünf Tage gute Laune

Frankenthal.Spaß und gute Laune an fünf Tagen verspricht das Frankenthaler Herbstspektakel seinen Gästen von Mittwoch bis Sonntag, 3. bis 7. Oktober. Die Veranstaltung wird zum 13. Mal in der Innenstadt der rheinland-pfälzischen Kommune ausgerichtet.

An allen Tagen findet dabei rund um den Rathausplatz das Frankenthaler Herbstfest mit seinem Vergnügungsmarkt statt. Dort ermuntert auch ein großer Biergarten zum Verweilen. Am verkaufsoffenen Sonntag, 7. Oktober, freuen sich die Einzelhändler darauf, ihre Kunden von 13 bis 18 Uhr begrüßen zu können. Gleichzeitig lockt in der Speyerer Straße die Automeile der Autohändlergemeinschaft. Auch das Autohaus Bukur in der August-Bebel-Straße und das Autohaus Bürkle in der Bahnhofstraße präsentieren ihre Modelle.

Ebenfalls am Sonntag findet zudem ab 13 Uhr das 27. Internationale Fest des Beirates für Migration und Integration der Stadt Frankenthal statt. In der südlichen Wormser Straße präsentieren hierbei Kulturvereine und Gruppierungen kulinarische Spezialitäten und Informationen aus ihrer Heimat. Während des gesamten Herbstspektakels wird außerdem ein vielseitiges Bühnenprogramm geboten. mav

