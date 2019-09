Für den Austausch

Voller Vor- und Spielfreude ist das Orchester bereits. © LJBO

Mannheim.Am Samstag, 21. September, findet das Konzert „Grenzgänge“ des Landesjugendbarockorchesters Baden-Württemberg (LJBO BW) um 18 Uhr in der Johanniskirche Mannheim-Lindenhof statt. Das Programm besteht aus Werken von Johann Sebastian Bach, Jean-Baptiste Lully und Francesco Geminiani. Sie zeugen vom kulturellen Austausch zwischen Italien, Frankreich, England und Deutschland.

Musik für die Gegenwart

Es werden unter anderem Sätze aus „Le Bourgeois Gentilhomme“ von Jean-Baptiste Lully und Bühnenmusik zur gleichnamigen Comédie Ballet von Molière zu hören sein. Das Orchester will Klänge aus vergangener Zeit in das Hier und Jetzt bringen – und damit möglichst viele Menschen erreichen: Mit seinem Motto „Kulturtransfer durch Raum und Zeit“ bringt das Orchester barocke Musik in die Gegenwart. Die Projektidee zu diesem Konzert ist im Rahmen des Wettbewerbs „Deutscher Jugendorchesterpreis 2018/19“ der Jeunesses Musicales Deutschland entstanden. see

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.09.2019