Für die Zukunft in Bewegung

Viernheim.Von der Automobil-Ausstellung zum Ereignis für die ganze Familie: War die Veranstaltung vormals noch unter dem Titel „Viernheimer Autoschau“ bekannt, so lädt die Stadt dieses Jahr am verkaufsoffenen Sonntag, 22. April, von 13 bis 18 Uhr zum „Auto-Mobil Viernheim“ in die City ein.

Dabei soll das Event rund um die Themen Auto und Mobilität um einige Attraktionen erweitert und das Straßenfest mithin zu einem mobilen Erlebnistag in der Innenstadt werden. Neben den zehn Autohäusern und rund 80 Neuwagen von 16 verschiedenen Automarken ist dieses Jahr die „Nachhaltigkeit“ ein zentrales Thema. In Viernheim, das als „Brundtlandstadt“ an einem Modellprojekt zur Energieeinsparung teilnimmt, präsentieren und informieren neue Aussteller rund um die Bereiche Umweltschutz, E-Mobilität, Radverkehr und fairen Handel.

Auch an Motorrad-Liebhaber haben die Organisatoren gedacht.