Für Große und Kleine

Sinsheim.Wer muntere Geselligkeit erleben, flanieren und genießen will, ist beim 39. Sinsheimer Stadtfest am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Juli, an der richtigen Adresse. Vereine, fliegende Händler, der Einzelhandel, Musik- und Tanzgruppen verwandeln die Innenstadt in eine Festmeile. Auf der Bühne in der Allee vor der Musikschule findet an beiden Tagen ein Non-Stop-Programm mit Tanz und Musik statt. Am Samstagabend spielt dort die Holger-Weitz-Band, der Sonntag beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst. Aufritte der Musikschule, Tanzvorführungen und sportliche Darbietungen runden das Programm ab. In der Allee eröffnet OB Jörg Albrecht das Fest auch am Samstag, 16 Uhr, mit dem Fassbieranstich.

Am 21. Juli lädt der Sinsheimer Einzelhandel zudem von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ein; außerdem findet ab 11 Uhr ein „Markt der schönen Dinge“ statt, und für Kinder wird auf dem Burgplatz eine Spielstraße errichtet. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.07.2019