Nico Wendel (links) und Marcel Stephan. © Kontor Records

Mannheim.Das Erfurter Hit-DJ-Duo Gestört aber Geil macht am Samstag, 27. Oktober, 21.30 Uhr, im Mannheimer Maimarktclub Station. Nico Wendel und DJ Spike*D alias Marcel Stephan wollen die die Halle mit ihrem Mix aus melodischem Tech und Deep House zum Beben bringen. Seit 2010 machen sie gemeinsame Sache – und schafften es mit ihren Beats von der Dorfdisko in die großen Locations. Mit ihrem aktuellen Album „#Zwei“ wollen sie für eine lange Partynacht im Mannheimer Maimarkt-Club sorgen – schließlich heißt der aktuelle Hit „Für immer wach“. Mit an Bord haben sie für die Tour viele Unterstützer und befreundete Kollegen, die weitere Klangfarben für gute Stimmung beisteuern wollen.

Info: Samstag, 27. Oktober, 21.30 Uhr, Maimarkt-Club Mannheim; Karten ab 20,50 Euro plus Gebühren unter eventim.de



© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.10.2018