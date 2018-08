Für jeden Geschmack etwas dabei

Anzeige

Am Samstag beginnt das Festival bereits zur Mittagszeit. Höhepunkt ist am Abend der bereits zweite Auftritt von Stefanie Heinzmann in Worms. Sie war erstmals 2010 bei Jazz and Joy zu Gast. Ebenfalls aus der Schweiz angereist: Seven mit seinem mitreißenden Soul. Jazzfans können sich am Samstag auf die Konzerte von Bugge Wesseltoft & Christian Prommer, The Hi-Fly Orchestra und der Tom Ibarra Group freuen.

Internationales Flair verbreiten Willy Sahel aus dem Tschad und Jungle by Night mit westafrikanischen Afrobeats, Dub, Hip Hop und äthiopischem Jazz. Dazu gibt es etwa Mannheimer Post-Punk mit Fibel sowie Pop-Rock mit sozialkritischen Raptexten und Cello-Klängen von Indianageflüster.

Alle Genres vertreten

Der Festivalsonntag hat noch einmal Jazz, Blues, Soul, Rock, Pop und Hip-Hop zu bieten. Jazz gibt es von Franco Ambrosetti, Nils Wograms Root 70 und Torsten Goods & Band. Paul Lamb & The King Snakes sowie die Jimmy Reiter Band bringen den Blues, für das ganz junge Publikum sind Deine Freunde engagiert, und rockig wird es etwa mit Spiral Drive, Used und den Brothers of Santa Claus – um nur einige Bands zu nennen. Denn auf seinen insgesamt fünf Bühnen hat das Festival in der Nibelungenstadt an den drei Tagen noch viel mehr zu bieten, wie der Programmkasten rechts auf dieser Seite zeigt. sdo

