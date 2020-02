Für kleine Erfinder

Mannheim.Verschiedene Roboter und Experimente mit Magnetismus, Wasser Strom und Luft erwarten Eltern und Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren am Samstag, 15. Februar, um 15 Uhr, beim dritten „Makerday“ in der Stadtbibliothek Mannheim.

An zehn Stationen werden einige der 70 neuen Bau-, Experimentier- und Programmierkästen der Technothek eingeweiht und können von den Besuchern direkt ausprobiert werden. Wer möchte, könne auch sofort etwas ausleihen, so die Stadt Mannheim in einer Ankündigung. Außerdem bestehe die Möglichkeit, eigene Murmelbahnen und Maschinen zu bauen.

Die Teilnahme kostet pro Familie fünf Euro, bei Vorlage des Gutscheins aus dem Familienpass ist der Eintritt frei. Um eine Anmeldung vorab unter der Rufnummer 0621/293 89 16 wird gebeten. soge

