„Für Tanz gibt es keine Noten“

Anzeige

Mannheim.Kurios: Das multimediale Tanz-Musik-Projekt „Synchron“ basiert auf keiner geschriebenen Komposition. Struktur und Rhythmus entstehen aus dem choreographischen Zusammenspiel improvisierender Musikkörper. „Für Tanz gibt es eben keine Noten“, sagt Peter Hinz, studierter Jazzmusiker und Mitglied des Projekts. Am 16. März feiert das Stück Premiere im Mannheimer Eintanzhaus.

Funktioniert das Stück tatsächlich ohne geschriebene Tanzpartitur? Sechs mächtige Boxen haben die Mitwirkenden aufgebaut. 400 Meter Kabel haben sie verlegt – vier mal so lang, wie die Elbphilharmonie in Hamburg hoch ist. Vier lange Wochen wurde geprobt. Ein Schlagwerker, Peter Hinz, hat sich auf klassische indische Musik spezialisiert. So stammt das zugrundeliegende Rhythmusgerüst aus Indien. Auch die Idee für „Synchron“ hatte Hinz: „Nach meinen Konzerten kamen Zuschauer zu mir und begeisterten sich für meinen Körpereinsatz, der unserer Musik Ausdruck verleiht.“

Wenn Hinz das Schlagzeug spielt, gibt er den Rhythmus vor. Sein italienischer Kollege Michele Ciccimarra tickt ähnlich. Ciccimarra stammt aus dem süditalienischen Apulien. Jazz gehört auch zu seinen Leidenschaften, noch mehr begeistert ihn aber die zeitgenössische Musik seiner Heimat: „Ich habe meine eigenen Cupa-Cupa-Instrumente gebastelt, damit sie nach Apulien klingen“, erzählt er stolz. Seine Stab-Reibtrommeln untermalen das schlaggewaltige Performen von Peter Hinz musikalisch.