Für weibliche Autonomie

Mannheim.„Ein starkes Einfraustück, das sich wortgewaltig und eindrücklich für Respekt und Selbstbestimmung einsetzt“, so kündigt das Theaterhaus G 7 in Mannheim das neue Monologstück „Es kommt der Tag“ von Carmen Priego an und trifft damit ins Schwarze. Es ist ein Vorurteil in der Gesellschaft, das scheinbar auch im 21. Jahrhundert nicht überwunden werden kann. „Ein Junge, der mit einem Mädchen schläft, ist ein tapferer Jäger. Ein Mädchen, das mit einem Jungen schläft, ist eine Schlampe“, so beschreibt das Theaterhaus G 7 den Konflikt.

Schauspielerin Sina Peris in der Rolle der Jasmin stellt sich dabei die Fragen: Wer entscheidet das? Wen geht es überhaupt etwas an? Und warum existiert dieses Vorurteil immer noch nur gegenüber Frauen?

Erinnert an Penthesilea

Die Protagonistin Jasmin bricht in einen Gewaltrausch aus, nachdem sie von Mitschülern als Hure bezeichnet und gebrandmarkt wurde. Ihr Furor würde dabei an Figuren wie Johanna von Orléans und noch mehr an Penthesilea erinnern, so Peris auf ihrer Homepage über ihre Rolle.

Der kurze, aber sehr prägnante Monolog „Es kommt der Tag“ würde sich mutig mit den Kernfragen sexueller Autonomie von Mädchen und jungen Frauen auseinandersetzen und ist durchaus als Beginn einer Revolution gegen das Patriarchat zu verstehen. Jasmin sei „eine Kämpferin, die uns offen und aufrichtig an ihrer Geschichte des Triumphs über dieses System teilhaben lässt. Mit deutlichen Worten, mit Schneid und mit Leidenschaft bringt sie einen uralten, aber leider nicht überkommenen Missstand unserer Gesellschaft auf den Punkt“, schreibt Peris.

Gespräch zum Thema

Gezeigt wird das Monologabenteuer von Priego am Freitag, 25. Oktober, um 20 Uhr unter der Regie von Pascal Wieandt und mit Unterstützung durch das Kulturamt der Stadt Mannheim. Die Ausstattung übernimmt Marcela Snaselova. Im Anschluss an die Vorstellungen lädt das Theaterhaus zum Hausgespräch ein. Mit wechselnden Gesprächspartnern soll auf unterschiedliche gesellschaftliche Themen geschaut werden, die mit Priegos Text verbunden sind. Eine weitere Vorstellung des Schauspiels findet am Samstag, 26. Oktober, um 20 Uhr statt.

Das Theaterhaus G 7 sieht sich als Theater, „das Grenzen überwindet“ und einen Raum für „Unbedachtes, Ungedachtes und Undenkbares“ schafft. „Es kommt der Tag“ ist ein Stück, das diesem Anspruch gerecht werden könnte. soge

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.10.2019