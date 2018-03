Furiose Maschinen-Beats

Anzeige

Weinheim.Er wird als Hip-Hop-Tipp des Jahrzehnts gehandelt und vereint menschliche Musikkunst mit technischer Innovation und rhythmischer Kraft: Jeremy Ellis macht am Donnerstag, 29. März, 21 Uhr, im Weinheimer Café Central Station.

Längst ist er kein Geheimtipp mehr, der „Supreme Master Of Maschine“ mit seinem Finger-Drumming und seinen treibenden Beats: Jeremy Ellis entstammt einer Musikerfamilie und hat den Rhythmus von klein an aufgesaugt. Schon mit fünf Jahren lernte er das Klavierspiel, entwickelte als Jugendlicher bereits seinen eigenen Stil. Heute mischt er Sounds aus Drumcomputer-Klängen, Vintage-Synthie-Programmierungen, Latin-Jazz, funkigen Keyboard-Klängen und Freestyle-Beats. Rasant, mitunter kaum nachvollziehbar, bewegen sich seine Finger über die Tasten und Regler seiner Drum-Maschine, sodass er Zuschauer wie Zuhörer gleichermaßen zum Tanzen und zum Staunen bringt. Die Elektro-Trommeln werden unter seinen Händen zu einem neuen Instrument, das sowohl Detroit-Funk als auch Techno liefern kann.

Feurige Latin-Rhythmen

Alles, was der Amerikaner an einem Konzertabend gen Publikum schleudert, entsteht live. Sein aktuelles Album heißt „The Lotus Bloom“ und bietet Tracks voll unersättlichem Funk, verankert in Detroit und gewürzt mit puerto-ricanischer Seele, wo Ellis einige Zeit lebte. Das Vorprogramm übernimmt DJ Mr. Ebs. Info: Donnerstag, 29. März, 21 Uhr, Café Central, Weinheim. Tickets für 19,70 Euro plus Gebühren unter cafecentral.de. sdo