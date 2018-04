Gaffer erwünscht

Anzeige

An allen Tagen erhalten dank der Aktion „Löwen retten Leben“ Maimarktbesucher die Chance, an einer Puppe Herzdruckmassage durchzuführen. „1000 Kilometer – 7 Tage – in voller Montur“: Fünf Beamte der Mannheimer Berufsfeuerwehr laufen im Zelt des Schulterschlusses während des Maimarktes rund um die Uhr und in voller Einsatzmontur auf dem Laufband und sammeln dabei Spenden für die die Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung (MMM) in Mannheim. Die Leistungssportler sind im Wettkampfteam der Berufsfeuerwehr und haben bereits in zahlreichen internationalen Wettbewerben Medaillen erzielt. Für den Lauf auf dem Maimarkt haben sie extra Urlaub genommen. Peter W. Ragge

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.04.2018