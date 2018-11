Begehbarer Schiffscontainer der Galerie © Tröster

Mannheim.Die Freiluftausstellung „Galerie der Innovationen“ auf dem Alten Meßplatz präsentiert Erfindergeist made in Mannheim. Sie wird von einem bunten Programm begleitet, das Besucher dazu einlädt, sich inspirieren zu lassen und ihren eigenen Ideenreichtum zu entfalten. Noch bis zum 5. Dezember erwartet die Besucher ein von Mannheimer Künstlern, Vereinen und Unternehmen gestaltetes Rahmenprogramm rund um die Themen „Kreativität und Innovation“.

Jazz auf Spitzenniveau heißt es am Freitag, 16. November ab 19 Uhr im Platzhaus. Gemeinsam präsentieren Jazztrompeter Thomas Siffling und Gitarrist Bernhard Sperrfechter im Rahmen der Veranstaltung „my favourites“ ein Best-of ihrer Lieblingssongs.

Während eines kostenlosen, geführten Rundgangs können Besucher am Samstag, 17. November von 15 bis 16 Uhr Mannheimer Innovationen entdecken und zusätzlich Einblicke und Hintergrundinformationen erhalten. Treffpunkt ist der Eingang zum Restaurant Platzhaus. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Später am selben Tag findet von 18 bis 22 Uhr eine Ausstellung der Illustratoren Ansgar Lorenz und Lena Fischer statt. Es geht dabei um illustrierte Philosophie von Nietzsche bis Foucault. Grafik und Text sind gleichberechtigt, so dass komplexe Inhalte auch für Einsteiger verständlich werden.

Insbesondere für Kinder gilt es, am Sonntag, 18. November zuzuhören. Denn Anna-Katharina Romankiewicz liest von 13 bis 17 Uhr aus ihren Kinderbüchern „Adriana und Kasimir“ und „Die Nixenpuppe“ vor. „Adriana und Kasimir“ ist ein Bilderbuch über Angst, Mut und Freundschaft. In „Die Nixenpuppe“ geht es um das Mädchen Julia, welches im Park eine Nixenpuppe entdeckt und diese mit nach Hause nimmt, ohne zu ahnen welche Reihe von Ereignissen sie damit auslöst. pam

