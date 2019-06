Galopp auf der Waldrennbahn

Mannheim.Der Galopp-Rennsport auf der Seckenheimer Waldrennbahn hat eine große Fangemeinde. Zehntausend Besucher sind keine Seltenheit bei diesem Ereignis. Dennoch ist es ein großes Anliegen der Veranstalter, neue Zuschauerkreise zu erschließen. Erstmals kooperiert deshalb der Badische Rennverein (BRV) Mannheim-Seckenheim mit namhaften Sportvereinen aus der Metropolregion, um deren Anhänger mit dem Turf bekanntzumachen. Am Donnerstag, 20. Juni, stehen beim Mannheim²-Renntag daher nicht nur die Pferde im Mittelpunkt, sondern auch prominente Vertreter der Adler Mannheim (Eishockey), der TSG Hoffenheim (Fußball), von Grün-Weiss Mannheim (Tennis), den MLP Academics (Basketball), der MTG Mannheim (Leichtathletik) und vom Team Tokio des Olympiastützpunktes Rhein-Neckar.

Die Sportlerinnen und Sportler haben die Chance, etwas Neues kennenzulernen und selbst neue Fans zu gewinnen. So können sich Eishockey-Liebhaber mit dem Meisterpokal der Adler fotografieren lassen, einige Spieler, dazu die Sprint-Asse Nadine Gonska und Patrick Domogala geben Autogramme, die Cheerleader der MLP Academics heizen den Zuschauern ein, der Hoffexpress sorgt für Spiel und Spaß. Wer sich einmal wie ein Jockey fühlen will, kann auf dem elektrischen Trainingspferd „Mr. Ed“ erste Versuche unternehmen. Doch die Stars aus den Clubs sorgen nicht nur für Abwechslung im Renngeschehen, sie werden auch selbst in den Galoppsport einbezogen.

Jedem Verein ein Pferd

Weil jedem Verein ein Pferd zugelost wird, können sie und ihre Fans mit „ihrem“ Galopper mitfiebern. Den Siegern winkt mit dem Ersten Mannheimer Vereinspreis ein Wanderpokal, der in den kommenden Jahren verteidigt werden soll. Die Idee der neuartigen Kooperation stammt von BRV- Präsident Stephan Buchner und „Vize“ Ralf Busenbender. „Alle Vereine, die wir angesprochen haben, waren sofort begeistert und bieten ihren Aktiven und Fans auf der Rennbahn eine völlig neue Möglichkeit des Zusammentreffens“, freuen sie sich über die große Resonanz.

Dazu passt das mittlerweile dritte Maskottchen-Rennen, denn auch da gehen die Teilnehmer stellvertretend für ihren Verein an den Start und sorgen für viele lachende Gesichter bei Kindern und Erwachsenen. Gemeldet haben sich bisher neun der glückbringenden Vereinssymbole, darunter Hoffi (TSG Hoffenheim), Udo (Adler), Conny (Rhein-Neckar-Löwen) und Secki, der BRV-Repräsentant. Für die traditionell den Renntag abschließende Wettnieten-Tombola haben die Clubs zahlreiche Preise gestiftet. sd

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.06.2019