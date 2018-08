Gang durch das Szeneviertel

Anzeige

Am Samstag, 4. August lernen Interessierte das „moderne und historische Mannheim“ ab 10.30 Uhr aus dem Bus heraus kennen. Entlang des „Rings“ führt die Rundfahrt Richtung Wasserturm und den Arkaden. Durch die Augustaanlage in die Oststadt gefahren, bekommen Teilnehmer einen Blick auf die Gründerzeitvillen einstiger Handelsfamilien und Industrieller. Am Luisenpark steigen die Besucher in den Fernmeldeturm um und erhaschen von hoch oben einen Blick auf die Quadrate sowie das Umland der Stadt. Die Neckarstadt, der Alte Meßplatz und der Handelshafen, zweitgrößter Binnenhafen Deutschlands, sind die weiteren Stationen. Eine Voranmeldung ist unter der bekannten Nummer erforderlich. Treffpunkt ist der Ehrenhof, Eingang Schlosskirche, die Rundfahrt kostet 16 Euro. Im Preis sind eine Kurzführung im Schloss und die Auffahrt auf den Fernmeldeturm inbegriffen.

Zu Fuß lernen Interessierte das „moderne und historische Mannheim“ am Samstag um 14.30 Uhr kennen. Vom Schloss über die Planken führt die Führung zu Denkmälern und Monumenten in den Quadraten. Die Führung kostet sechs Euro, eine Voranmeldung ist unter bekannter Nummer erforderlich. Startpunkt ist der Ehrenhof, Eingang Schlosskirche.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.08.2018