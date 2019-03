Gar nicht so eisenharte Ritter

Ludwigshafen.Erwachsene, die im Sandkasten Ritter spielen – so stellt sich Tilman Gersch, Intendant des Ludwigshafener Theaters im Pfalzbau, Goethes „Götz von Berlichingen“ transportiert in die Neuzeit in etwa vor. Am Freitag, 22. März, hat das Stück, bei dem Gersch Regie führt, um 19.30 Uhr Premiere. „Uns ist es wichtig, dass wir uns auf eine künstlerische Art und Weise mit der gegenwärtigen Situation auseinandersetzen“, erklärt Gersch.

Die erste Fassung seines später „Götz von Berlichingen“ genannten Stückes schrieb Johann Wolfgang von Goethe 1773 – und machte den damals 22-Jährigen schlagartig berühmt. Es handelt von der historischen Figur des Ritters Gottfried von Berlichingen, der an der Grenze zweier Epochen steht und in Konflikt mit der neu entstehenden bürgerlichen Gesellschaft gerät. Wandel und Veränderung sind dabei zentrale Themen. Gleichzeitig aber auch das Festhalten an dem alten, dem vermeintlich „Guten“, an eigenen Werten und Überzeugungen.

Auch im Pfalzbau des 21. Jahrhunderts geht es um Wandel und Veränderung – nur in Bezug auf aktuelle Themen wie den grassierenden Populismus oder Migration. Und vor lauter Aufregung über all die gesellschaftlichen Herausforderungen dieser Zeit können dann auch schon mal Ritter – und seien sie noch so eisenhart – einen furiosen Tobsuchtsanfall erleiden: „Ich brauche keine Hilfe! Ich brauche keine Ausländer!“

Rückgriff auf Urfassung

Mit ihrer Inszenierung gehen Gersch und sein Team auf die Urfassung von Goethes Stück zurück. „Die ist sehr viel roher und ungeschliffener“, erklärt Barbara Wendland, Referentin des Intendanten. „Und diese erste Fassung haben wir extrem reduziert. Viele Handlungsstränge und Figuren wurden beiseitegelassen.“

Goethes Götz ist nicht bereit, seine Anschauungen zu überdenken und bezahlt diese Unnachgiebigkeit am Ende mit dem Leben. Wo endet die Freiheit des Einzelnen, wo beginnt radikales Denken? Eine Frage von hoher Aktualität. nik/sba

Info: Freitag, 22. März, und Samstag, 23. März, jeweils 19.30 uhr Tickets unter 0621/5042558.

