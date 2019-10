Geballte Spaß-Offensive im Capitol

Mannheim.Kabarett und Comedy sind im Mannheimer Capitol zu Hause – und in dieser „Morgen Magazin“-Woche gleich dreifach vertreten: Gayle Tufts bereitet den Weg für ihre Kollegen Willy Astor und Michl Müller.

Die Welt retten – wenigstens für einen Abend, das will Gayle Tufts am Freitag, 18. Oktober, 20 Uhr. Die Amerikanerin lebt seit 25 Jahren in Berlin und setzt auf die Macht der Unterhaltung, um mit gängigen deutsch-amerikanischen Vorurteilen aufzuräumen. Was ihr bei aller Menschlichkeit und Selbstironie dabei gar nicht liegt, sind einfache Antworten. Tufts analysiert, tanzt, singt – und siegt mit ihrem Humor. 28,40 oder 31,70 Euro kosten Karten für den internationalen Spaß.

Ein „Programm für Wortgeschrittene“ hat der ungekrönte König der Wortspiele dabei, wenn er am Sonntag, 20. Oktober, 19 Uhr, das Capitol zum Jagdgebiet auf den verlorenen Satz macht: Willy Astor ist ebenso musikalisch wie vokalakrobatisch unterwegs. In atemberaubender Geschwindigkeit feuert er mit Buchstabendrehern und Reimen um sich, bis seinem Publikum ganz schwindlig wird. Dazwischen singt er zu nicht minder virtuoser Gitarrenbegleitung. Bei freier Platzwahl gibt es Tickets zu 34,06 Euro.

Zu guter Letzt macht Michl Müller einen Abstecher ins Capitol: Sein Kabarettprogramm „Dreggsagg“ ist am Mittwoch, 23. Oktober, 20 Uhr, zu sehen – und der Schelm dabei ist Müller selbst. Nichts und niemand ist vor ihm sicher, wenn er seinem frechen Mundwerk freien Lauf lässt.

Die große Politik hat der Franke dabei ebenso im Blick, wie er ganz alltägliche Begebenheiten auseinandernimmt, um ihren wahnsinnigen Kern zu entblößen. Dabei kann Müller durchaus charmant sein. Ein Spitzbub eben, dessen Auftritt man mit Karten für 31,15 bis 39,20 Euro zu sehen bekommt. sdo

