Gedenken an Besuch des Reformators

Anzeige

Heidelberg.Es war am 26. April des Jahres 1518, als Martin Luther seine Thesen an der Universität Heidelberg verteidigte und damit die Reformation im Südwesten Deutschlands ins Rollen brachte. Ein historisches Ereignis, das die Badische Landeskirche und die Universität der Stadt am Donnerstag, 26. April, 19.30 Uhr, mit einem akademischen Festakt in der Alten Aula der Heidelberger Hochschule feiern.

Rektor Bernhard Eitel und Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh sprechen Grußworte, Dekan Christoph Strom ordnet die „Heidelberger Disputation“ in ihren geschichtlichen Kontext ein. Germanist Jochen Hörisch und Theologin Friederike Nüssel beleuchten die heutige Relevanz des Ereignisses von 1518.

Am Sonntag, 29. April, hält Reformationsbotschafterin Margot Käßmann zudem die Predigt beim Festgottesdienst, der um 11 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche beginnt und den offiziellen Abschluss der Heidelberger Feierlichkeiten zum 500. Reformationsjubiläum bildet. mav