Gefragte Finsterlinge

DARK-WAVE: Deine Lakaien am Samstag zu Gast im Rosengarten

Schwarz wie Fledermäuse: Deine Lakaien. © MM Konzerte

Mannheim.Auf 30 Jahre Schaffen blicken Deine Lakaien mit ihrer Tournee „XXX. The 30 Years Retrospective“ zurück, für die sie einige Zusatztermine angesetzt haben. Auch in Mannheim sind sie zu hören – am Samstag, 17. Februar, 19 Uhr, im Rosengartens.

Drei Jahrzehnte lang machen Ernst Horn und Alexander Veljanov als Deine Lakaien nun schon gemeinsam Musik im Spielraum zwischen Dark-Wave, Pop und

...

Sie sehen 33% der insgesamt 1210 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.02.2018