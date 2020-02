Gefühle und Prominenz

Mannheim.Literatur ist am Puls der Zeit und verfügt trotzdem über historisches Wissen. Ein Festival derselben ist gut beraten, wenn es das ebenfalls anstrebt. Lesen.Hören macht es in Mannheim auch im 14. Jahr des Bestehens – wovon sich Literaturfreunde ab 21. Februar ein eigenes Bild machen können. Dann steht das Kulturzentrum Alte Feuerwache wieder im Zeichen der Literatur – 17 Tage lang für die Dauer der Veranstaltungen für Erwachsene; das zugehörige Kinder- und Jugendprogramm mit 18 Veranstaltungen, erneut in Kooperation mit der Stadtbibliothek organisiert, läuft zeitversetzt und hat bereits begonnen.

Blick auf den Mauerfall

Rückschau also: Dem Gedenkjubilar Friedrich Hölderlin, der vor 250 Jahren geboren wurde, ist am 3. März ein Abend gewidmet. Unter anderem die Lyrikerin Ulrike Almut Sandig, der Schriftsteller Karl-Heinz Ott – und Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz lesen Hölderlin-Texte und sprechen darüber. Auch das im Herbst begangene Jubiläum des Mauerfalls wird berücksichtigt – mit der Vorführung des Films „Gundermann“ und einem Leseabend am 1. März, bei dem es um literarische Neuerscheinungen von Jackie Thomae oder Katja Oskamp geht.

Des Schriftstellers Theodor Lessing (1872-1933) wird ohne Datumsanlass gedacht, schlicht um seine Aktualität und die seiner Schrift „Kampf dem Lärm“ zu erweisen, und zwar am 26. Februar. Für musikalische Akzente (und eben nicht „Lärm“) will dabei Ziggy Has Ardeur sorgen.

Ansonsten überwiegen die Gegenwartsperspektiven, sowohl in thematisch ausgerichteten Veranstaltungen als auch in solchen, die sich vor allem um literarische Neuerscheinungen kümmern, wie Katharina Tremmel vom Kulturzentrum Alte Feuerwache im Gespräch mit dieser Zeitung betonte. Wie gewohnt zeichnet sie für die Organisation des Festivals verantwortlich, während die eigentliche Programmleitung bei der Kritikerin und Publizistin Insa Wilke liegt. Beide indes – Tremmel im Gespräch und Wilke im Vorwort zum Programmheft, das an zahlreichen Orten ausliegt – heben hervor, es gehe dieses Jahr besonders noch „um Gefühle“. Einen allgemeinen Grund gibt es auch dafür, denn Emotionales ist etwa ebenso in den Wissenschaften verstärkt in den Fokus gerückt.

Gefühle auch werden schon am Eröffnungsabend angesprochen: Schauspielerin Katja Riemann stellt ihr erstes Buch vor. Unter dem Titel „Jeder hat. Niemand darf“ (nach den jeweiligen Satzanfängen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte) erzählt Riemann von ihren Begegnungen und Erfahrungen auf Reisen als Botschafterin des UN-Kinderhilfswerks Unicef. Man sei stolz auf diesen Abend, betonen Wilke und Tremmel, denn das Buch sei auf dem Mannheimer Literaturfestival im Gespräch mit Riemann angeregt worden.

Zugabe mit Doris Dörrie

Ein prominenter Schauspieler steht auch im Mittelpunkt des zweiten Abends: Matthias Brandt stellt seinen Erzählungsband „Blackbird“ über eine Jugend in den 1970er-Jahren vor. Am 23. Februar wird ebenfalls mit Prominenz gewuchert. ZDF-Nachrichtenmann Claus Kleber will unter dem Titel „Breaking News“ aus dem Nahkästchen seines journalistischen Handwerks plaudern; Insa Wilke wird unterstützen, indem sie als Moderatorin passende Fragen stellt. Schließlich und endlich wird zum Abschluss des Festivals beziehungsweise als „Zugabe“ Prominenz aufgeboten: Am 15. Mai erst bestreitet die Autorin und Filmemacherin Doris Dörrie das bewährte Format „Die Bücher meines Lebens“ – und erzählt von ihrem eigenen neuen Buch. Ein weiterer gewohnter Programmpunkt steht am vorläufigen Ende: „Vier Leser im Gespräch“ ist der Vormittag am 8. März überschrieben, unter anderen mit Schriftsteller Michael Köhlmeier und Kritiker Denis Scheck.

Zudem geht es auf dem Festival etwa um „Nachrichten aus Jemen“ (27. Februar) sowie „Die Kunst, Armenien zu erzählen“ (28.2.). Zumindest räumlich näher liegt ein Abend, der die Perspektive weg vom Menschen wendet: Jenny Friedrich-Freksa und Josef H. Reichholf sprechen über Pferde und Eichhörnchen – und außerdem über „große Gefühle“. tog

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.02.2020