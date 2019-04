Gefühlvoller Sound

Heidelberg.Es ist viel los rund um die Osterfeiertage in Heidelberg, und ein besonderes Schmankerl für Southern-Rock- und Indie-Soul-Fans gibt es im Karlstorbahnhof: Zu hören sind am Mittwoch, 24. April, 21 Uhr, Lake Street Dive. Mit River Whyless als Support ist ein Künstler dabei, der im November bereits im Rahmen des „Prêt à écouter“-Festival begeisterte.

Fast ständig auf Tour

Seit ihrer Gründung 2004 am New England Conservatory of Music in Boston sind Lake Street Dive nahezu durchgehend auf Tour und haben sich inzwischen von kleinen Kellerclubs in die ausverkaufte Radio City Music Hall in New York gespielt. Letzten Mai erschien ihr neues Album „Free Yourself Up“, das Schlagzeuger Michael Calabrese, Bassistin Bridget Kearney, Sängerin Rachael Price sowie Gitarrist und Trompeter Michael McDuck Olson gemeinsam produziert haben: Gefühlvoll und überschwänglich antreibend klingt die Band, geprägt vom späten 60er-R’n’B und vom Soul der 70er-Jahre, aber auch von Indie-Pop und Rock beeinflusst. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.04.2019