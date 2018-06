Anzeige

Mannheim.Es wird eine Gegenüberstellung zweier absolut unterschiedlicher Sinfonien: Auf der einen Seite steht Josef Haydns Symphonie Nr. 94 in G-Dur, auf der anderen Seite Anton Bruckners siebte. Beide Werke sind aber auf dem Programm des achten Akademiekonzerts am Montag und Dienstag, 2. und 3. Juli, zu finden. Die Aufführungen im Mozartsaal des Rosengartens beginnen jeweils um 20 Uhr.

Höhepunkt eines Zyklus‘

Montag und Dienstag, 2. und 3. Juli, jeweils um 20 Uhr im Rosengarten. Karten: Telefonisch unter 0621/16 80 150 sowie im Internet unter www.nationaltheater-mannheim.de oder tickets.musikalische-akademie.de.

Es ist das letzte Akademiekonzert der Spielzeit 2017/2018 und zugleich ein Abend der Kontraste. Mit der Aufführung von Bruckners siebter Sinfonie bietet das Konzert darüber hinaus einen Höhepunkt des Mannheimer Bruckner-Zyklus. Zugleich eröffnet die Aufführung Einblicke in die Geschichte der Symphonie an sich. Am Komponisten Joseph Haydn lässt sich dies besonders gut erkennen.

In den Londoner Symphonien hat der alte und doch immer noch sehr agile Joseph Haydn seine gesammelte symphonische und damit kompositorische Lebenserfahrung verarbeitet. So erklärt sich auch der unerwartete Akzent der Symphonie G-Dur „Mit dem Paukenschlag“. Haydn selbst gab an, dass er damit angeblich die teilnahmslos durch den Saal blickenden oder sanft entschlafenen Konzertbesucher wieder aufwecken wollte.