Gehaltvolle Mixtur

Anzeige

Mannheim.Mit seinem Trio bestreitet Axel Kühn am Dienstag, 27. Februar, 20 Uhr, das nächste Jazzkonzert in der Klapsmühl’ am Rathaus in Mannheim. Begleitet von Ull Möck (Piano) und Daniel Mudrack (Schlagzeug) präsentiert der preisgekrönte Bassist seine Eigenkompositionen: eine homogene Mischung aus Jazz, Grunge-Rock, Pop und Weltmusik. Der Bandchef nennt seinen Stil selbst Grunge-Jazz.

Axel Kühn konzertiert mit seinem Trio bereits mehrere Jahre, sodass die Zuhörer eine bestens eingespielte Formation erwartet. Der Bassist formuliert sein Anliegen so: Er wolle mit jedem Song ein klares emotionales Statement abgeben, um den Zuhörer dort zu treffen, wo Musik die größte Wirkung hat: im Herzen. Info: Dienstag, 27. Februar, 20 Uhr, Klapsmühl’ am Rathaus, Mannheim. Eintritt: 13 Euro. sdo