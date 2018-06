Anzeige

Mannheim.Im September kehren die Mumien nach Mannheim zurück. Zehn Jahre lang reiste die von den Reiss-Engelhorn-Museen entwickelte Mumien-Ausstellung durch Europa und die USA. Sie zog mehr als drei Millionen Besucher in ihren Bann.

Dann präsentiert die Schau „Mumien – Geheimnisse des Lebens“ neue Einblicke und Forschungsergebnisse aus der Welt der Mumien. Zur Einstimmung auf dieses Ereignis laden die Reiss-Engelhorn-Museen im Rahmen der Reihe „Culture after Work“ am Mittwoch, 20. Juni, um 18 Uhr zu einer Filmpremiere ein. Diese findet im Anna-Reiß-Saal in D5 statt. Der Eintritt beträgt 12,50 Euro inklusive Filmpremiere, Vortrag, und Begrüßungsgetränk.

Die Sonderausstellung „Mumien – Geheimnisse des Lebens“ präsentiert mehr als 50 Mensch- und Tiermumien. In acht inszenierten Laborbereichen lernen die Besucher verschiedene Methoden kennen.