Gemeinden feiern Freundschaft

Leimersheim.Ein deutsch-französisches Begegnungsfest wird von Freitag bis Montag, 21. bis 24. Juni, in Leimersheim gefeiert. Damit wollen die Pfälzer Gemeinde und ihr Partner-Ort, das elsässische Seltz, die Tiefe und Lebendigkeit der deutsch-französischen Beziehung betonen. Als Festgelände werden die Flächen am Fischmal rund um die Sport- und Freizeithalle genutzt. Dort wird es ein abwechslungsreiches Musikprogramm geben, die Vereine des Kulturkreises Leimersheim bieten dazu vielfältige Speisen und Getränke aus der Pfalz und dem Elsass an. Zum Abschluss ist am Montag ein großes Feuerwerk geplant. Flankiert wird das Fest zudem von Führungen, etwa zu den Themen Rhein, Hochwasserschutz, Kiesabbau und der verbindenden Geschichte beider Gemeinden.

Das Festwochenende beginnt in Seltz und Leimersheim am Freitag parallel – in Frankreich wird diesem Tag die landesweite „Fête de la musique“ gefeiert, bei der auch eine Leimersheimer Musikgruppe auftritt. Die weiteren Festtage konzentrieren sich auf den Pfälzer Ort. Es sind kostenlose Busshuttles vorgesehen, die die Gemeinden über das Wochenende verbinden sollen. Mehr Infos gibt’s unter leimersheim-feiert.de. mav

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.06.2019