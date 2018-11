Gemeinsam auf der Suche

Mannheim.„Findet uns das Glück?“ lautet der Titel einer ungewöhnlichen Produktion, die kommendes Wochenende am Mannheimer Nationaltheater (NTM) uraufgeführt wird: Eine Mischung aus Agora, also Volksversammlung, Aufführung und Gesellschaftsspiel wird dieser „Theaterabend über das Zusammenleben“ seinem Publikum bieten, den Regisseur Stefan Otteni zusammen mit sieben Schauspielern des Mannheimer Ensembles, Dramaturgin Kerstin Grübmeyer und unter Einbindung von Testzuschauern entwickelt hat.

Dazu kommt: allerhand Musik. „Es wird viel gesungen“, verrät Otteni über die Produktion, an der auch etwa 40 Sängerinnen und Sänger des Alphabet-Chors des Nationaltheaters mitwirken. Premiere ist am 1. Dezember im Schauspielhaus, das sich dabei gleichfalls in ungewöhnlicher Form präsentieren wird: „Wir haben die Bühne sozusagen in den Zuschauerraum verlagert und dort noch weitere kleine Bühnen gebaut. Wir spielen auf diesen Bühnen Szenen, aber machen mit den Zuschauern auch Spiele.“

Es gebe etwa auch eine Szene, in der die Zuschauer nur selber miteinander reden und auf der Bühne gar nichts passiere, erläutert der Regisseur. „An manchen Punkten des Abends versuchen wir dezentral zu spielen“ – auf allen Bühnen gleichzeitig, führt er weiter aus. Ein interaktives Format also, aber was Otteni, der selbst als Schauspieler an der Aufführung mitwirkt, dabei wichtig ist: „Es ist in jedem Fall gesichert, dass man mitmachen kann, wenn man will – aber nicht muss“, betont er. „Für alle, die sich entscheiden, das soll Theater zum Zuschauen sein, darf es das auch sein.“

„Wir wollen die Zuschauer immer wieder befragen und zu einer anderen Art von Mitdenken verführen“, sagt Otteni über die programmatische Ausrichtung des Stücks, das auf Grundlage eines Buchs entstanden, das seinerseits lauter Fragen enthält: „Findet mich das Glück?“ heißt dieser von dem Schweizer Künstlerduo Peter Fischli und David Weiss 2003 veröffentlichte Besteller-Band. Von deren Fragen haben die Theatermacher einige entnommen und weiterentwickelt, wodurch wiederum Szenen inspiriert wurden. „Die geheime These, die unter diesem Abend liegt, ist: Ist Glück etwas, was ich alleine erlebe“ – etwas, das mit Selbstoptimierung und Individualismus zu tun hat, erläutert Otteni. „Oder ist Glück etwas, was man besser und erfüllter in der Gruppe, dem sozialen Kontext erlebt.“ mav

