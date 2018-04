Gemeinsame Basis, verschiedene Stile

Anzeige

Mannheim.Ein Doppelkonzert steht am Donnerstag, 26. April, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache in Mannheim an: Lookman Adekunle Salami, besser bekannt als L.A. Salami, und Jordan Mackampa treten an diesem Abend auf.

Von der Musik der 60er und 70er Jahre ist L.A. Salami – er heißt wirklich so – beeinflusst, denn er arbeitet mit Folk- und Singer/Songwriter-Elementen. Dabei ist der Londoner Autodidakt an der Gitarre und greift auch gerne mal zur Mundharmonika, was ihm Vergleiche mit Bob Dylan einbringt. Seine Texte sind lyrisch, seine Rhythmen vereinen zeitgenössischen Blues mit Pop und Rock. In Deutschland tourte L.A. Salami dieses Jahr schon im Vorprogramm von AnnenMayKantereit.

In Songwriter-Tradition

Jordan Mackampa steht ebenfalls in der Tradition der Singer/Songwriter, präsentiert sich indes aber vom Soul beeinflusst. Er wurde in Kinshasa geboren und wuchs in London auf. Seine Musik spiegelt diese unterschiedlichen Etappen seines Lebens vielfältig wider. sdo