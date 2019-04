Genüsse aus Küche und Keller

Herxheim am Berg.Vielfältige Genüsse aus den Kellern und Küchen ortsansässiger Winzer und Weingüter erwarten die Besucher des 12. Frühlingsmarktes, zu dem die Gemeinde Herxheim am Berg am Samstag und Sonntag, 13. und 14. April, jeweils ab 11 Uhr einlädt.

Am Freitag, 12. April, findet ab 17 Uhr unterhalb des Schlossgartens zudem das große Frühlingsfeuer der Landjugend statt. Die kostenlose Sonderführung „Naturwanderung durch das Naturschutzgebiet Felsenberg-Berntal“ startet am Samstag, 14 Uhr, am Brunnen beim Kerweplatz. Dort beginnt am Sonntag, 12 Uhr, auch ein Rundgang mit Probe durch die teilnehmenden Betriebe mit Weinprinzessin Katharina I.. Die Teilnahme kostet zwölf Euro inklusive Glas. Infos unter herxheimamberg.de. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 11.04.2019