Deidesheim.Sie markiert traditionell den Höhepunkt des Weinkultur-Jahres in der rheinland-pfälzischen Stadt: die Deidesheimer Weinkerwe, bei der sich von Freitag bis Dienstag, 10. bis 14. August, und noch einmal vom 17. bis zum 21. August alles um Kultur, Kunst und Genüsse rund um den Wein dreht.

Mehr als 60 Weingüter, Ateliers, Restaurants und Geschäfte wirken an der Veranstaltung mit. Besonders attraktiv wird sich der „historische Teil“ Deidesheims bei der Weinkerwe präsentieren, teilt die Tourist Service GmbH der Stadt mit. So werden in der Weinstraße die zahlreichen Weingüter in ihre Höfe einladen. Auch der historische Marktplatz erscheint wieder in vollem Glanz. Auf dem Stadtplatz ist an beiden Wochenenden das „Weinkabinett“ geöffnet – fünf Anbieter präsentieren hierbei ihre Produkte. Unterhaltung gibt es dort jeden Abend im Rahmen einer Kleinkunstbühne.

Die eigentliche „Woigass“ in der Bahnhofstraße mit allein fast 30 Ständen lädt mit kulinarischer Vielfalt zum Verweilen bei einem „Schoppen“ ein. Ein Vergnügungsbereich mit Riesenrad, Garteneisenbahn oder auch der „kleinsten Eisdiele der Welt“ erwartet die Besucher.