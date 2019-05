Genuss mit kurzen Wegen

Aglasterhausen.Regionale Produkte aus dem Naturpark Neckartal-Odenwald stehen beim dritten Naturparkmarkt in Aglasterhausen am Sonntag, 26. Mai, im Mittelpunkt. Von 11 bis 18 Uhr erwartet die Besucher eine bunte Palette an Waren rund um den Rathausplatz und die Untere Straße.

Die Bandbreite reicht von Obst und Gemüse über Fleisch und Wurst bis zu Honig, Marmeladen und Ölen. Neben Lebensmitteln und saisonalen Produkten werden auch handwerklich hergestellte Waren wie Naturseifen, Keramik, Kosmetika oder Gebrauchsgegenstände aus Holz sowie Stauden und Gemüsejungpflanzen präsentiert. Regionale Leckereien wie etwa Flammkuchen oder Bauernbratwürste können auch vor Ort genossen werden. An vielen Ständen wird zudem ein buntes Mitmachprogramm für die jungen und alten Gäste angeboten. mav

