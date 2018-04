Genuss-Reise durch die Pfalz

Anzeige

Speyer.Rund 1000 Weine und Sekte von fast 170 Weingütern und Winzergenossenschaften warten am Wochenende auf ihre Verkostung, wenn die „Wein am Dom“-Messe Liebhaber ausgewählter Tropfen wieder zu einem Besuch in Speyer einlädt. An sechs verschiedenen Orten rund um den Dom können die Weine am Samstag und Sonntag, 7. und 8. April, probiert werden: Im Historischen Museum der Pfalz, im Alten Stadtsaal, dem Historischen Ratssaal, dem Kulturhof Flachsgasse, der Galerie Kulturraum – und neu mit dabei: in der Heilig-Geist Kirche.

3500 Besucher lockte die Pfälzer Weinpräsentation im vergangenen Jahr in die Kaiserstadt. Bei der sechsten Messe-Ausgabe wollen die Veranstalter – die Pfalzwein-Werbung und die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz – noch mehr Weingenießer begeistern, wozu auch ein Zusatzprogramm beitragen soll. So informiert ein „Pfälzer Weinparcours“ über den Zusammenhang zwischen Boden und Weingeschmack, zudem werden Führungen zu besonderen Weinthemen angeboten. Besonders werden zwei Rebsorten herausgestellt: der Silvaner als „Rebsorte des Jahres“ in der Pfalz und der St. Laurent. Eine Jury präsentiert unter den Gewächsen dieser Sorte am Samstag ihre „Entdeckungen des Jahres“. Unter anderem lädt auch die Kultur- und Weinbotschafterin der Pfalz, Elke König, am Samstag und Sonntag, jeweils 15 Uhr, in der Rolle der „Woimagd“ zum Weinerlebnisrundgang durch 2000 Jahre Geschichte in Speyer ein. Ein „Wein-Hopping“ in mehreren Restaurants und Weinangebote der Speyerer Gastronomie runden das Wochenende ab. Mit dabei ist auch wieder die Genuss-Party „Wine Grooves“, bei der die Jungtalente der „Generation Pfalz“ am Samstag ab 20 Uhr im „Phillip Eins“ in der Altstadt ihre Weine zu den Discoklängen von DJ Flö ausschenken. Dazu serviert das Restaurant kulinarische Köstlichkeiten.

Die „Wein am Dom“-Messe ist am Samstag von 13 bis 19 Uhr, am Sonntag von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Das Tagesticket kostet im Vorverkauf 25 Euro, das Zwei-Tages-Ticket 39 Euro (inklusive aller Gebühren, Verkostung der Weine und Sekte sowie Messekatalog). Erhältlich sind die Karten bei der Landwirtschaftskammer in Neustadt (Tel. 06321/9177610, E-Mail: ticket@lwk-rlp.de) und bei der Tourist-Information Speyer (Tel. 06232/14 23 92). Eine Tageskasse gibt es an allen Veranstaltungsorten. Die Eintrittskarte berechtigt am Veranstaltungstag bis zum Folgetag, 3 Uhr, zur Fahrt mit Bussen, Straßenbahnen und Zügen im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) sowie dem City-Shuttle-Bus vom Bahnhof zum Dom. mav