Genuss-Tour durch das Anbaugebiet

Schwetzingen.Schwetzingen ist berühmt für seinen leckeren Spargel. Und dem königlichen Gemüse zu Ehren geht es in diesem Jahr wieder hinaus auf die Spargelfelder, wenn Schwetzinger Zeitung und die Höfe am Sonntag, 2. Juni, von 10 bis 18 Uhr, in das berühmte Anbaugebiet einladen. Die Wanderstrecke mit ihren etwa 6,5 Kilometern Länge liegt zwischen Schlossgarten, der B 535 und der Schnellbahntrasse. Einen Startpunkt oder eine vorgeschriebene Route gibt es dabei nicht: Alle können dort starten, wo sie mögen, oder auch nur einen Teilabschnitt zurücklegen.

Zur Wanderung bieten die neun teilnehmenden Höfe, die sich in den Anbaugebieten Allmendsand und Kleine Krautgärten in Schwetzingen sowie im Forst in Ketsch befinden, ein großes Unterhaltungsprogramm – darunter Livemusik. Viele bekannte Musiker aus der Region, aber auch junge Künstler treten auf die Wiesenbühnen der verschiedenen Höfe. Mit dabei sind unter anderem K’lydoscope, Schartel Unplugged, Beyond This Summer, Music Power, Goodies und Twisted Spoons.

Neun Höfe beteiligt

Mit solchen Klängen im Ohr lassen sich Spargel- und Grillspezialitäten sowie leckere Kuchen besonders genießen. Zur Erfrischung werden Bierspezialitäten der Welde-Brauerei und Cocktails gereicht. Jeder Hof lädt aufs Neue zu einer Entdeckungstour entlang der Strecke ein.

Für Kinder gibt es auf den Höfen ein vielfältiges Programm, bei dem auch die Tiere im Fokus stehen – angefangen mit dem Ponyreiten (Hof Siegel) und dem Besuch im Stall bis hin zum Streichelzoo mit Kälbchen (Hof Schuhmacher). Die Sparkasse stellt wieder ihre Hüpfburg zur Verfügung (Hof Brenner) und am Stand der Schwetzinger Zeitung (Hof Kiefer) erwartet Kinder ein großes Spiel- und Bastelprogramm. Dort erfahren sie auch mehr über die Kinderrallye, bei der sie unter anderem einen Besuch mit Übernachtung im Legoland Deutschland Resort in Günzburg gewinnen können. Außerdem können sie in die Pedale treten und beim Kunstbike fahrend ein einmaliges Kunstwerk kreieren sowie weitere tolle Aktionen auf den Höfen erleben. cat

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.05.2019