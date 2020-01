Genussvoll durch die Natur

Freinsheim.Einen genussvollen Einstieg in die Weinfestsaison bietet die Freinsheimer Rotweinwanderung, die am Freitag, 24. Januar, in der pfälzischen Gemeinde beginnt. Auf einer Strecke von rund sieben Kilometer halten die ortsansässigen Winzer und Weingüter an 16 Stationen wohltemperierte Tropfen für die Teilnehmer bereit. Außerdem werden allerlei herzhafte und süße kulinarische Leckereien angeboten – von der Riesling-Kokos-Koriander-Suppe mit Zitronengras über Wildgerichte bis zum Apfelpfannkuchen mit Vanillesauce.

Los geht es am Freitag um 18 Uhr am historischen Rathaus – ein Winzer begleitet die ersten Weinwanderer von hier aus bei einem Fackelzug, der durch Freinsheim bis in die Weinlage Musikantenbuckel zur ersten Station führt. Für die musikalische Begleitung sorgt der Musikzug Freinsheim, Fackeln können ab 17.15 Uhr vor Ort erworben werden. Der Fackelzug bietet zudem eine gute Gelegenheit, Informationen zu den verschiedenen Wein- und Rebsorten zu erhalten. Auf der Wanderstrecke sind alle Stationen ab 18 Uhr und bis 22 Uhr geöffnet, der Weg wird mit Schwedenfeuern beleuchtet. Am Samstag und Sonntag heißen die Stationen jeweils von 11.30 bis 18 Uhr die Wanderer willkommen.

Am Sonntag beginnt um 9.30 Uhr zudem der rund zehn Kilometer lange „Volkslauf auf dem Oschelskopf“. Die Gewinner der Sportveranstaltung erhalten Weine von Freinsheimer Winzern. Im Anschluss an den Lauf bietet sich ein Einstieg in die Rotweinwanderung auf dem Musikantenbuckel an. Infos und Anmeldung beim FV Freinheim unter br-timing.de.

Ein Hinweis für Autofahrer: Die Altstadt ist während der Festtage für den Durchgangsverkehr gesperrt. Es wird darum gebeten, auf den ausgewiesenen Parkplätzen zu parken. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.01.2020